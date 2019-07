Atletica – Campionati Europei U20: domani si comincia, 27 gli azzurri impegnati nella prima giornata di gare

La città di Boras ospiterà i Campionati Europei U20 di atletica, grande attesa per gli azzurri impegnati nella manifestazione

Una scritta gigante, stile murales, sulla parete della zona riscaldamento che costeggia il rettilineo opposto: è composta dalle cinque lettere di “Boras” e dà il benvenuto nella cittadina svedese vestita da capitale dell’atletica giovanile europea. È la vigilia azzurra degli Europei under 20, in Svezia, non lontano da Göteborg.

Gli azzurrini hanno iniziato a prendere confidenza con lo stadio Ryavallen in una mattinata ventilata e tiepida: poco più di 20 gradi, qualcosa in meno di quanto atteso per il day 1. Chi gareggia già domani (sono in 27) ha curato gli ultimi dettagli e cercato la concentrazione ideale. Chi invece dovrà attendere qualche altro giorno ha potuto godersi con più tranquillità il clima festoso della rassegna continentale.

Tra gli atleti più attesi, batterie dei 400 metri per la primatista italiana e finalista mondiale U20 Elisabetta Vandi, primo turno per Vittoria Fontana accreditata del miglior tempo nei 100 metri, lanci di qualificazione per l’argento in carica del giavellotto Carolina Visca e per il bronzo dei Giochi olimpici giovanili del peso Carmelo Musci, alla ricerca della finale anche Idea Pieroni nel salto in alto.

Valuta questo articolo