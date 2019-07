Atletica – Assoluti di Bressanone: Jacobs brilla nei 100 metri, ritorno autoritario di Galvan nei 400

Jacobs vince con il tempo di 10.10 i 100 metri agli Assoluti di Bressanone, Galvan si impone sotto la pioggia nei 400

Marcell Jacobs grande protagonista della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Bressanone. Lo sprinter azzurro, sceso a 10.03 al meeting di Padova del 16 luglio, si impone in 10.10 (vento +1.7 m/s), nonostante una partenza perfettibile, a bissare la già buona prova della batteria (10.15, +1.1). Ancora un crono al di sotto dei 13 secondi per Luminosa Bogliolo nei 100hs. La ligure, oro alle Universiadi di Napoli, ferma il cronometro a 12.85 (+0.8), finendo a nove centesimi di secondo dal record italiano, il 12.76 di Veronica Borsi che la Bogliolo quest’anno ha sfiorato in diverse occasioni.

Autoritario il ritorno di Matteo Galvan nei 400 metri: il vicentino, ex primatista nazionale della distanza, si impone in 45.59 sotto la pioggia battente, superando i giovani Edoardo Scotti (il campione europeo under 20, oro la scorsa settimana a Boras), secondo in 46.40, e Bryan Lopez (bronzo europeo Under 23 due settimane fa a Gavle), terzo in 46.64. Nel giro di pista al femminile, titolo a Giancarla Trevisan in 52.61, davanti a Mariabenedicta Chigbolu (53.33). Muro d’aria sul volto di Hassane Fofana nei 110hs: il 13.71 che vale la maglia tricolore arriva nonostante il proibitivo dato dell’anemometro (-2.4 m/s). Nei 100 metri piani donne, primo titolo nazionale assoluto per Zaynab Dosso, prima in 11.47 (+1.6), davanti a Johanelis Herrera Abreu (11.55).

L’ultimo turno regala a Tania Vicenzino la maglia tricolore del lungo: il suo 6,46 (+0.1) beffa Laura Strati (6,42/-0.8). Il giavellotto maschile vede il successo di Mauro Fraresso(75,54), mentre l’eptathlon fa registrare il netto progresso della 23enne Sveva Gerevini: i suoi 5.907 punti, oltre che il titolo italiano assoluto (il terzo consecutivo), le valgono l’ingresso nella top ten italiana di sempre (all’ottavo posto). In evidenza anche la 20enne Marta Zenoni, tricolore dei 5000 metri con il personale portato a 15:52.89.

