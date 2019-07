Atalanta, il presidente Percassi fa chiarezza sul mercato: “Zapata resta, se Mancini andrà via lo rimpiazzeremo”

Il presidente del club nerazzurro ha parlato di mercato nel corso della presentazione del ritiro, in programma dall’11 al 25 luglio a Clusone

Il mercato dell’Atalanta prosegue tra entrate e uscite, ma il presidente Antonio Percassi non ha nessuna intenzione di indebolire la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Il numero uno nerazzurro è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare il ritiro del club a Clusone, dall’11 al 25 luglio, soffermandosi anche sulle operazioni già effettuate: “ritengo Muriel un acquisto molto importante. Siamo stati bravi ad assicurarcelo a tempo di record. Siamo stati veloci e abbiamo battuto la ‘concorrenza’. Sulle uscite, confermo che i migliori, compreso Zapata, rimarranno a disposizione di Gian Piero Gasperini, al quale abbiamo allungato il contratto fino al 2023. Vorrei che rimanesse anche Mancini, se dovesse andare via lo rimpiazzeremo in maniera adeguata“. Lo ha detto, oggi, il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro del club orobico, che andra’ in scena a Clusone, dall’11 al 25 luglio.

