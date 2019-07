Atalanta, il Papu Gomez sicuro: “possiamo essere la sorpresa della prossima Champions League”

Il capitano dell’Atalanta ha parlato della prossima edizione della Champions League, a cui parteciperà anche il club nerazzurro

La nuova stagione si avvicina, un’annata particolare per l‘Atalanta che debutterà ufficialmente in Champions League. La società del presidente Percassi non vede l’ora di affrontare questa prestigiosa competizione, nel corso della quale le insidie non mancheranno di certo.

Interrogato sulle prospettive dell’Atalanta, il Papu Gomez ha sottolineato: “ci stiamo preparando bene ma fra l’Europa League e la Champions c’è una grande differenza. Il modo in cui giochiamo, però, è diverso da tutti e magari possiamo essere la sorpresa. Sappiamo che il livello della Champions è altissimo, come giocare 6 partite sempre contro Juve e Napoli. Sarà dura passare il girone ma proveremo a farlo al nostro modo, cercando di andare a vincere su tutti i campi“.

