Un anno fa moriva Sergio Marchionne, il commovente ricordo della Ferrari [FOTO]

La Ferrari ricorda Sergio Marchionne nel giorno del primo anniversario della sua morte: il post social del team del Cavallino è commovente

E’ già passato un anno dalla tragica scomparsa di Sergio Marchionne, ex Presidente della Ferrari. Un anno di dolore per il Cavallino, che senza la sua guida sembra aver perso la strada da seguire nel campionato di Formula 1. Marchionne è scomparso un anno fa esatto dopo essere stato ricoverato per circa un mese nella clinica di Zurigo.

Oggi, nella giornata in cui i piloti della Formula 1 incontreranno la stampa per la tradizionale conferenza del giovedì, ad Hockenheim, alla vigilia del Gp di Germania, la Ferrari ha voluto ricordare il suo ex Presidente con un post social commovente.

Il team del Cavallino ha postato una foto di Marchionne dove spicca la scritta “Ciao Sergio“. “Grazie per aver aggiunto un importante capitolo della nostra storia“, questa la dedica speciale della Ferrari sui social.

