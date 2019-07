Un anno dalla morte di Sergio Marchionne, il dolce messaggio di John Elkann: “il suo esempio Ã¨ vivo in noi”

Domani ricorrerà il primo anniversario dalla morte di Sergio Marchionne, così John Elkann ha voluto ricordarlo con un messaggio dolce ed emozionante

Domani sarà il primo anniversario dalla morte di Sergio Marchionne, scomparso il 25 luglio 2018 in seguito ad una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sarà un giorno triste per FCA, Ferrari e CNH Industrial: le aziende che sono cresciute grazie al lavoro proprio di Marchionne.

John Elkann ha voluto ricordare oggi l’amico con un messaggio dolce ed emozionante, carico soprattutto di sentimento: “a un anno dalla scomparsa di Sergio Marchionne, l’esempio che ci ha lasciato è vivo e forte in ognuno di noi. Quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale, di cui è sempre stato il più convinto promotore, continuano a guidare le nostre aziende. La ricerca dell’eccellenza, tanto dei risultati quanto del modo in cui raggiungerli, è parte integrante di ognuna di esse. A Sergio piaceva descrivere FCA, CNH Industrial e Ferrari come aziende ricche di donne e uomini di virtù. Persone che sentono la responsabilità di ciò che fanno, che agiscono con decisione e coraggio, che non si tirano indietro quando si tratta di dare il buon esempio. Se le nostre aziende sono così oggi, lo dobbiamo anche a lui. Gli saremo sempre grati per averci mostrato, con l’esempio, che l’unica cosa che conta davvero è non accontentarsi mai della mediocrità, essere sempre ambiziosi nel cambiare le cose in meglio, lavorando per la collettività e per il nostro futuro, mai per sé. Oggi c’è chi ricorda il leader illuminato, chi ricorda l’uomo, chi l’amico. Tutti noi lo ricordiamo con immenso affetto“.

