Dall’amore per il pugilato alla storia con la Leotta, Scardina svela: “anche Elodie si è innamorata! E su Diletta…”

Scardina fa il duro, ma poi si ammorbidisce un po’: dalla storia con Diletta Leotta alla sua idea di pugilato

Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare della nuova coppia dell’estate: stiamo parlando di Scardina e Diletta Leotta. Il pugile italiano sembra aver fatto breccia nel cuore della giornalista siciliana, che recentemente ha interrotto la sua storia con Mammì. I due sono stati pizzicati insieme ad Ibiza e non hanno nascosto di aver trascorso insieme le vacanze in una lussuosa barca.

Nel cuore di King Toretto, classe ’92, di Rozzano, c’è però, prima di tutto, il pugilato, che il giovane atleta punta a far diventare popolare in Italia: “la mia idea di pugilato è unire molti mondi. Con i social abbiamo più visibilità e dobbiamo sfruttarla. Fermarsi solo agli appassionati di pugilato è un errore. In Italia non possono o non vogliono fare quello che sto facendo io. Da anni vivo e mi alleno negli Stati Uniti e lì ho capito che bisogna andare oltre la boxe. Per questo non mi fermerò. Quello che voglio fare è prendere più gente possibile dal calcio, dalla moda, dallo sport, dal nuoto. Tutti… Li voglio portare in questo mondo e farli appassionare a me e quindi alla boxe. Molti artisti vengono perché sono amici. Dicono “Andiamo a vedere Scardina”. Il giorno dopo, o la sera stessa, mi scrivono “Che bello”. L’ultimo esempio? Elodie, la cantante, si è innamorata di questo sport e adesso vuole iniziare a praticarlo“, ha raccontato alla ‘rosea’.

Non è mancata poi però una piccola parentesi sulla storia con la Leotta: “no comment. Non rispondo a nessuno. Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è? Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l’ho conosciuta tramite amici. E poi… Si vede nelle foto. Sì, è un’amica speciale“, ha ammesso Scardina.

