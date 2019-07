Alpinismo, precipita per centinaia di metri durante una discesa con gli sci: Francesco Cassardo è in gravi condizioni

Il medico trentenne di Rivoli è stato coinvolto in un incidente con gli sci durante una discesa dal Gasherbrum VII, in Pakistan

E’ in gravi condizioni Francesco Cassardo, un medico di Rivoli che è caduto durante una discesa con gli sci dal Gasherbrum VII, in Pakistan. Un volo di centinaia di metri avvenuto ieri su uno dei fianchi della vetta himalayana, costato carissimo all’alpinista italiano, recuperato solo dopo 24 ore insieme al compagno di discesa Cala Cimenti. Giunto in Pakistan per aiutare medici e infermieri di un ambulatorio locale, Cassardo ha deciso poi di dilettarsi con gli sci, finendo però per cadere sabato pomeriggio.

I due italiani sono riusciti a superare la notte, attendendo per un tempo interminabile i soccorsi: “sembra di vivere dentro un incubo e non trovare la strada per uscire – le parole di Cala Cimenti ieri su Facebook – in 20 anni di elisoccorso non mi sono mai sentito così, avere un intervento da fare urgente, meteo ok, vento ok, visibilità perfetta, aspettare in piazzola un elicottero che oggi non è mai arrivato. Il mio pensiero rimane solo uno: dobbiamo salvarlo“. Alla fine l’elicottero è giunto sul posto della caduta e, da poche ore, il medico italiano è arrivato in ospedale: “Francesco è sull’elicottero verso Skardu. Grazie mille a tutti, grazie di cuore!” ha scritto Cala Cimenti su Facebook, ora si attendono gli esami.

