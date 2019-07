L’Algeria vince la Coppa d’Africa, battuto il Senegal in finale: decide l’acuto di Bounedjah

Secondo successo per le ‘Volpi del Deserto’ nella competizione, dopo quella del 1990 vinta contro la Nigeria

Secondo successo in Coppa d’Africa per l’Algeria, che torna a vincere l’ambito trofeo a distanza di 19 anni dall’ultima volta. Nel 1990 il trionfo contro la Nigeria, questa sera quello contro il Senegal firmato Bounedjah, abile a sbloccare il risultato dopo due minuti con una rete difesa poi fino al novantesimo dalle ‘Volpi del Deserto’.

Niente da fare invece per la selezione di Aliou Cisse, costretta a cedere nonostante l’ottima prestazione fornita nella finale del Cairo. Continua la maledizione per i ‘Leoni della Teranga’, incapaci anche questa volta di vincere la Coppa d’Africa, chiudendo al secondo posto come nel 2002.

