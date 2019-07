Adriatica Ionica Race – Che spettacolo la Quick Step! A Grado vince Hodeg

Hodeg trionfa a Grado, prendendosi la seconda tappa dell’Adriatica Ionica Race: splendida tripletta della Deceuninck Quick Step

Splendida tripletta nella seconda tappa dell’Adriatica Ionica Race per la Deceuninck Quick Step: Hodeg ha trionfato sul traguardo di Hodeg, dopo 186 km di pedalata con partenza da Favaro Veneto. Il 22enne colombiano ha tagliato per primo il traguardo, lasciandosi alle spalle i compagni di squadra Senechal e Gilbert. Quarto posto per Sacha Modolo. aha trionfato nonostante due cadute,

