Noleggio auto – 10 regole per farlo in totale sicurezza

Noleggio auto protagonista dell’estate 2019. 10 regole per noleggiare in sicurezza

Estate è sinonimo di vacanze e spesso di noleggio auto. Saranno infatti circa 2 milioni, secondo le stime ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità), i turisti che nei mesi di luglio, agosto e settembre prenderanno una vettura in noleggio per soddisfare le proprie esigenze di mobilità. Oltre 20.000 persone ogni giorno, soprattutto nelle località turistiche, presso gli aeroporti e le città d’arte, si rivolgeranno ai desk delle società del rent-a-car per ritirare un’auto.

In occasione dei primi esodi e dei periodi di maggiore afflusso dei vacanzieri, ANIASA ricorda le principali regole da seguire per noleggiare un veicolo in sicurezza (per scaricare la guida realizzata dall’Associazione con l’Unione Nazionale dei Consumatori: www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf), dal momento della prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del veicolo.

Un decalogo utile, con consigli pratici per utilizzare una vettura senza sorprese:

scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le società di rent-a-car da agenzie e broker. Al momento di chiudere la prenotazione verifica i servizi previsti e i costi aggiuntivi per servizi opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini). Non risparmiare sull’assicurazione: potrebbe proteggerti in caso di problemi, ma informati sulle franchigie! Chiedi quali sono i metodi di pagamento accettati e quando ti verrà prelevato l’importo. Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, falli annotare sul contratto. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito (verifica disponibilità fondi e scadenza). Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. Riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, controlla che non vi siano nuovi danni e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le chiavi in una cassetta, fuori dall’orario di apertura, non dimenticare di fotografare il veicolo per poter contestare eventuali addebiti non dovuti. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste penali.

“Noleggiare in sicurezza è semplice ed è ormai entrato a far parte in modo sempre più stabile delle abitudini degli italiani e dei turisti stranieri che vengono a visitare il nostro Paese” – osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA – “Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza di noleggio, risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax”.

