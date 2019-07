La Yamaha cala l’Assen, ma non è Valentino Rossi: Vinales vince il Gp d’Olanda davanti a Marquez

La Yamaha ritrova il gradino più alto del podio: Valentino Rossi cade ad Assen, ma Vinales si aggiudica il Gp d’Olanda

Semafori spenti finalmente ad Assen: l’attesa è terminata ed i piloti della MotoGp sono tornati a sfidarsi in pista, regalando spettacolo puro. Una battaglia tra spagnoli al Gp d’Olanda, con Vinales e Marquez a duellare per la vittoria, mentre alle loro spalle non sono mancati i colpi di scena.

Valentino Rossi è finito ko dopo pochi giri dal via, sparato fuori pista come un proiettile, in un incidente che ha visto coinvolto anche Nakagami, che ha riportato una contusione alla caviglia non preoccupante. Anche la gara di Rins è finita troppo presto, con lo spagnolo della Suzuki che adesso ha un percorso tutto in salita da affrontare per accorciare le distanze in classifica.

Al termine della gara, a spuntarla è stato un fantastico Maverick Vinales che è riuscito piano piano a pendere il largo negli ultimissimi giri della gara, aumentando il gap su Marquez, che ha dovuto arrendersi. Prima vittoria stagionale per Maverick Vinales, che riesce finalmente a riportare in alto la Yamaha, dopo un lunghissimo digiuno. La fiducia e l’ottimismo dello spagnolo del team di Iwata hanno premiato Vinales, che finalmente ritrova uno specialissimo sorriso. E’ Vinales il vincitore del Gp d’Olanda: sul podio con lo spagnolo Marquez e Quartararo. Quarto posto invece per Dovizioso, seguito da Morbidelli e Petrucci.

Valuta questo articolo