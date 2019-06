WTA Eastbourne – Wozniacki vola agli ottavi: Petkovic ko in due set

Wozniacki trionfa in scioltezza al secondo turno del torneo WTA di Eastbourne: la danese manda al tappeto Petkovic in due set

Il matrimonio ha fatto bene a Caroline Wozniacki: la tennista danese ha trionfato oggi pomeriggio al secondo turno del torneo WTA di Eastbourne. Un successo in scioltezza per la numero 14 del ranking mondiale femminile, che ha battuto in due set la sua avversaria Petkovic, dopo un’ora e 29 minuti di gioco con un doppio 6-4. Wozniacki vola dunque agli ottavi di finale dove sfiderà Sabalenka.

Valuta questo articolo