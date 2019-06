WTA Eastbourne – Sloane Stephens si ferma sul più bello, la Ostapenko la ribalta in tre set

L’americana parte benissimo ma poi si perde strada facendo, permettendo alla Ostapenko di imporsi in tre set con il punteggio di 1-6, 6-0, 6-3

Jelena Ostapenko supera il secondo turno del torneo WTA di Eastbourne, vincendo una partita pazza contro Sloane Stephens. La lettone si impone grazie ad una rimonta da urlo, impronosticabile al termine del primo set. In avvio infatti l’americana prende in mano le redini del gioco, chiudendo la frazione sul 6-1 in 28 minuti di gioco.

Stessa durata per il secondo set, ma con un netto 6-0 a favore della Ostapenko, che poi scappa subito avanti di un break nell’ultimo parziale, chiudendo poi con il punteggio di 1-6, 6-0, 6-3. Agli ottavi la lettone se la vedrà con la vincente del match tra Alexandrova e Bencic.

