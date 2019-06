Pliskova ultima semifinalista del torneo WTA di Eastbourne: Alexandrova ko in due set

Vittoria in scioltezza per Karolina Pliskova ai quarti di finale del torneo WTA di Eastbourne. La tennista ceca ha trionfato in due set, in appena 54 minuti di gioco contro la russa Alexandrova. La numero 3 del Ranking WTA, grazie al successo col punteggio di 2-6, 0-6, vola dunque in semifinale, dove sfiderà Bertens.

