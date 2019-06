WTA Eastbourne – Kiki Bertens vola ai quarti: nessun problema contro Anna-Lena Friedsam

Kiki Bertens accede ai quarti di finale del WTA di Eastbourne: la tennista olandese si sbarazza in due set della tedesca Anna-Lena Friedsam

Servono 1 ora e 25 minuti a Kiki Bertens per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale del WTA di Eastbourne. La tennista olandese, 4° forza del ranking mondiale femminile e 3ª testa di serie del torneo britannico, supera in 2 set la tedesca Anna-Lena Friedsman con il punteggio di 3-6 / 3-6.

