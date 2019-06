WTA Eastbourne – Kerber prima finalista, la tedesca avanza senza scendere in campo: ritiro per Jabeur

Jabeur si ritira prima della semifinale: Kerber ringrazia, è lei la prima finalista del torneo WTA di Eastbourne

Colpo di fortuna per Angie Kerber al torneo WTA di Eastbourne: la tennista tedesca sarebbe dovuta scendere in campo alle 12 di oggi per la prima semifinale del torneo contro Jabeur, ma a causa del ritiro dell’avversaria stacca il pass per la finalissima senza fare fatica.

La numero 5 al mondo dunque ringrazia la collega tunisina e si gode un giorno in più di relax in attesa di scoprire chi tra Pliskova e Bertens sarà la sua avversaria in finale.

