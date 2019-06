Wimbledon – Tris di italiani nel main draw: Caruso, Arnaboldi e Gatto-Morricone superano le qualificazioni

Bene gli azzurri nelle qualificazioni di Wimbledon: Caruso, Arnabolti e Gatto Morricone nel main draw del terzo Slam della stagione

Giornata speciale per gli azzurri del tennis: tre tennisti italiani hanno infatti staccato oggi il pass per il main draw di Wimbledon, terzo Slam stagionale, che si disputerà a partire da lunedì sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Caruso ha superato l’ultimo turno delle qualificazioni, battendo Schnur 0-3, dopo un’ora e 26 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 2-6, 1-6. Sorride anche Arnaboldi, che ha dovuto faticare più del suo connazionale per accedere al main draw: l’azzurro ha trionfato al termine di una battaglia lunga 3 ore e 24 minuti, col punteggio di 6-4, 6-3, 3-6, 4-6, 6-3.

Vola nel main draw anche Gatto-Monticone, che nelle qualificazioni femminili oggi ha superato la francese Dodin col punteggio di 6-3, 5-7, 1-6, dopo un’ora e 52 minuti di gioco.

Valuta questo articolo