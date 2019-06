Wimbledon, rabbia Nadal: “io dietro Federer, non è corretto. Unico Slam con regolamento diverso”

Rafa Nadal protesta contro il criterio di selezione delle teste di serie di Wimbledon: lo spagnolo finisce terzo alle spalle di Federer

Scelte le teste di serie, a Wimbledon Rafa Nadal sarà terzo, alle spalle di Roger Federer, nonostante il ranking dica il contrario. Il motivo è da ricercarsi nel particolare metodo con il quale vengono selezionate le teste di serie ai Championship, ovvero privilegiando i risultati su erba. Ai microfoni di ‘Movistar’ Nadal ha espresso il suo disappunto: “non è giusto. Wimbledon è l’unico torneo che utilizza questo criterio per selezionare le teste di serie. Comunque sia devo lavorare al meglio per arrivare a ottenere ciò che voglio, sia da secondo che da terzo. Certo, è vero, è meglio essere secondi che terzi, ma accetterò questa decisione“.

