Wimbledon – Murray trova la compagna per il doppio misto: Serena Williams dice ‘sì’

Andy Murray giocherà il doppio misto di Wimbledon! Il tennista scozzese ha finalmente trovato la sua compagna dopo tanti rifiuti. Ashleigh Barty, neo numero 1 al mondo, gli aveva detto di no, così come la francese Kiki Mladenovic, fidanzata di Dominic Thiem. Maria Sharapova si era detta disponibile, ma a causa della squalifica per doping che ha ‘macchiato’ il suo passato, Andy Murray, sempre molto sensibile a questi argomenti, ha preferito declinare l’offerta. Il fatidico ‘sì’ è arrivato da Serena Williams che, nonostante le condizioni fisiche non proprio ottimali ha accettato l’invito: “sono disponibile, ora mi sento molto meglio. Vediamo come starà il ginocchio”.

