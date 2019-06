Wimbledon – Inutili le lamentele di Nadal: adesso è ufficiale, Federer testa di serie numero 2

Niente da fare per Nadal: Federer confermato ufficialmente seconda testa di serie di Wimbledon

Nei giorni scorsi Rafa Nadal si è lamentato della formula unica di Wimbledon per l’identificazione delle teste di serie, che privilegia i risultati in erba. A nulla sono servite però le lamentele del maiorchino, numero 2 del ranking ATP, e il supporto del numero 1 al mondo Novak Djokovic: adesso è ufficiale, è Federer la testa di serie numero 2 dello Slam. Djokovic è stato confermato invece come prima testa di serie, mentre Nadal si trova alle spalle del tennista svizzero.

