VR46 e Sky si dicono addio? Uccio Salucci fa chiarezza: “tutto può succedere, ma ecco la verità”

Si separano le strade di VR46 e Sky? Uccio Salucci fa chiarezza, ecco il punto sulla situazione

E’ tutto pronto per le qualifiche del Gp d’Olanda, ma nel paddock di Assen, nelle ultime ore non si fa altro che parlare delle voci del possibile addio tra la VR46 e Sky. Le strade della squadra di Valentino Rossi e dell’emittente satellitare potrebbero separarsi già alla fine di questa stagione. A fare chiarezza sulla questione è stato Uccio Salucci: il responsabile del progetto VR46 ha spiegato che in realtà si tratta semplicemente di una scadenza di contratto, che potrebbe essere rinnovato a fine anno.

“Alla fine di quest’anno finirà il contratto che ci lega a Sky. Siamo due grandi aziende e ovviamente ci vuole tempo per sistemare i dettagli. Stiamo trattando, ma in questo momento non mi sento di dire che Sky non resterà con noi. Siamo insieme da 6 anni e ci piacerebbe continuare per altri due. Quando si discute un contratto è logico che le cose debbano andare bene per entrambe le parti. Quindi, per il momento, dico di no ad un’interruzione del rapporto. Però è vero che ci stiamo ragionando e che tutto può accedere“, ha affermato Ucco alla ‘rosea’.

Nulla di preoccupante dunque per la VR46, che sembra intenzionata a proseguire il suo percorso in Moto2 e Moto3 nei prossimi anni con due moto per categoria e avrebbe già due valide alternativa a Sky come sponsor, ovvero Oakley e Monster.

Valuta questo articolo