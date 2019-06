Volleyball Nations League – Sconfitta per l’Italia nel primo match della Pool 18: azzurri ko 3-1 contro il Canada

Arriva una sconfitta per l’Italia nel primo match dela Pool 18: gli azzurri si arrendono 3-1 al Canada

Nel primo match della Pool 18 a Brasilia gli azzurri cedono per 3-1 (15-25, 25-20, 25-22, 25-18) contro il Canada. Una partenza lanciata e la conquista del primo set con un ampio margine (25-15) non sono bastate all’Italia per conquistare la prima partita del quinto round della Volleyball Nations League. Questa sconfitta complica il cammino degli azzurri verso le Final Six di Chicago: l’Italia al momento è al sesto posto in classifica. Domani gli azzurri torneranno in campo per la sfida contro la Francia.

Partono col piede giusto gli azzurri che si portano subito sul +2 e mantengono il vantaggio fino al primo ace di Antonov (9-7), capitano di questa settimana. Due mani out consecutivi permettono ai canadesi di ristabilire la parità (9-9). L’equilibrio è subito rotto dall’Italia che si riporta avanti e allunga arrivando al secondo time out tecnico sul +5 (16-11). L’intesa degli azzurri funziona alla perfezione: l’Italia allunga e vola a +7 (18-11), amministra (22-14) e chiude (25-15).

A differenza di quanto avvenuto nel primo set è l’equilibrio a caratterizzare la seconda frazione. Nessuna delle due formazioni riesce a prevalere sull’altra e si procede punto a punto (11-11). Sono gli azzurri a sfruttare le imprecisioni avversarie e a trovare il primo allungo (13-11). Pronta la reazione del Canada che pareggia i conti e prova ad allungare (14-16). Due ace consecutivi di Hoag sanciscono l’allungo definitivo del Canda (16-23). Antonov e Polo annullano i primi due set point ma sono i canadesi a chiudere 20-25 e a pareggiare il conto dei set.

Come nella precedente frazione di gioco avvio equilibrato anche nel terzo set (4-4). E’ il Canada a trovare il primo spunto per portarsi in vantaggio (6-8) e per allungare il passo (12-16). Il secondo time out tecnico rimette in corsa gli azzurri che ricuciono lo strappo riportandosi a -1 (17-18) ma senza riuscire mai a pareggiare nuovamente i conti (21-22). Due muri canadesi consecutivi segnano la via per la conclusione del set (22-25).

Cambio Pesaresi per Balaso, Ricci per Polo, Cavuto per Antonov in avvio di quarto set. Nessuna delle due squadre allunga e si procede in parità (11-11). Un ace di Maar porta i canadesi sul +2 (12-14). Il Canada allunga ancora (16-20) e il ct Blengini opera un ulteriore cambio: fuori Sbertoli e Pinali, dentro Spirito e Argenta. L’inversione di punteggio nel set non arriva e il Canada chiude l’incontro (18-25).

