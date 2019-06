Volleyball Nations League, domani scatta l’ultimo round: esordio contro il Canada per l’Italia

La Nazionale italiana maschile domani sfida il Canada nel match d’esordio del quinto round della Volleyball Nations League

Prende il via domani l’ultimo round della Volleyball Nations League. La quinta settimana sarà cruciale per stabilire le prime cinque posizioni in classifica generale e, quindi, quali squadre accederanno alla Final Six che si terrà a Chicago dal 10 al 14 luglio. Al termine dei primi quattro weekend di gare gli azzurri sono al 5° posto in classifica, l’ultimo che garantisce l’accesso alla prossima fase della competizione, con all’attivo 8 vittorie per un totale di 25 punti. Nel Nilson Nelson Gymnasium (che ha una capienza di 11000 spettatori) di Brasilia l’Italia sfiderà, nell’ordine, Canada (8° posto 7 V 20 Pt 9), Francia (4° posto 9 V, 28 Pt) e Brasile (1° posto 11 V 30 Pt).

Oltre agli scontri diretti che vedranno impegnati gli azzurri, per la definizione delle prime cinque posizioni della classifica saranno importanti i risultati che otterranno in campo Russia (4° posto 9 V 26 Pt), Polonia (6° posto 8 V 21 Pt), Usa (7° posto 7 V 22 Pt) e Argentina (9° posto 6 V 19 Pt). Per la giornata di oggi il programma degli azzurri prevede due sessioni di allenamento all’interno dell’impianto che da domani sarà teatro della Pool 18 della VNL. La prima partita in programma alle 22 (orario italiano) vedrà i ragazzi allenati dal ct Chicco Blengini affrontare il Canada.

Queste le dichiarazioni degli azzurri alla vigilia del quinto weekend di VNL:

FABIO RICCI: “Mi sono aggregato alla Nazionale lunedì. Ho trovato un gruppo bello carico, disposto a lavorare. Qui si respira un bel clima ed è davvero una bella squadra. Sarà un weekend duro con partite molto impegnative, ma siamo qui per provare a vincere. Ci impegneremo al massimo per conquistare la vittoria e poter accedere alle Final Six”.

RICCARDO SBERTOLI: “Ci aspetta un weekend importantissimo per noi perché ci giochiamo l’accesso alle Final Six: qui a Brasilia incontreremo Canada, Francia e Brasile. Siamo pronti e carichi per questa ultima tappa della Volleyball Nations League e speriamo che per noi non finisca qui. Saranno tre partite molto dure perché sono tre squadre toste con i roster quasi tutti al completo, ma non siamo da meno. Siamo pronti a battagliare per tutti i match e per cercare di portare a casa il massimo risultato”.

LUCA SPIRITO: “E’ la seconda settimana che sono con questo gruppo. Mi sono aggregato a Milano e quello della Pool 10 è stato un weekend costruttivo. Abbiamo giocato contro squadre molto forti e abbiamo fatto delle buone prestazioni. Questo round a Brasilia sarà per noi fondamentale perché sancirà o meno il nostro accesso alle finali. Noi siamo arrivati qui molto carichi, con la voglia di vincere e siamo pronti per puntare alla Final Six”.

I PRECEDENTI – Sono 26 le partite già disputate tra Italia e Canada, di queste 23 sono quelle vinte dagli azzurri mentre sono 3 le sconfitte subite dalla Nazionale tricolore.

IL ROSTER DEL CANADA – 2. John Gordon Perrin (Capitano), 3. Steven Marshall, 4. Nicholas Hoag, 7. Stephen Timothy Maar, 9. Jason Derocco, 11. Daniel Jansen Vandoorn, 12. Lucas Van Berkel, 14. Eric Loeppky, 16. Ryan Joseph Sclater, 17. Graham Vigrass, 19. Blair Cameron Bann, 20. Arthur Szwarc, 21. Brett James Walsh, 24. Adam Schriemer. All. Glen Hoag.

Il calendario completo del quinto turno:

ITALIA-CANADA, venerdì 28 giugno:

live alle 21:50 su Eurosport 2; differita sul NOVE alle 23.50

ITALIA-FRANCIA, sabato 29 giugno:

live alle 21:50 su Eurosport 2; differita sul NOVE alle 23.50

ITALIA-BRASILE, domenica 30 giugno:

live sul NOVE e su Eurosport 2 alle 23.50

La classifica generale

1. Brasile 11 V 30 Pt, 2. Iran 10 V 30 Pt, 3. Francia 9 V 28 Pt, 4. Russia 9 V 26 Pt 5. ITALIA 8 V 25 Pt, 6. Polonia 8 V 21 Pt, 7. Usa 7 V 22 Pt, 8. Canada 7 V 20 Pt, 9. Argentina 6 V 19 Pt, 10. Giappone 5 V 14 Pt, 11. Serbia 5 V 14 Pt, 12. Bulgaria 4 V 10 Pt, 13. Australia 2 V 10 Pt, 14. Germania 2 V 8 Pt, 15. Portogallo 2 V 7 Pt, 15., 16. Cina 1 V 4 Pt.

Il calendario del quinto round della Volleyball Nations League (28-30 giugno)

Pool 17 – Brisbane, Australia

28/6: Cina-Argentina (ore 9); Australia-Russia (ore 12)

29/6: Argentina-Russia (ore 8); Australia-Cina (ore 11)

30/6: Cina-Russia (ore 5); Australia-Argentina (ore 8)

Pool 18 – Brasilia, Brasile

28/6: Italia-Canada (ore 22); Brasile-Francia (29/6 – ore 1.00 )

29/6: Francia-Italia (ore 22); Brasile-Canada (30/6 – ore 1.00)

30/6: Francia-Canada (ore 21), Brasile-Italia (ore 24)

Pool 19 – Plovdiv, Bulgaria

28/6: Iran-Serbia (ore 16); Bulgaria-Usa (ore 19.40)

29/6: USA-Serbia (ore 16); Bulgaria-Iran (ore 19.40)

30/6: Iran-Usa (ore 16); Serbia-Bulgaria (ore 19.40)

Pool 20 – Leipzig, Germania

28/6: Polonia-Giappone (ore17.30); Germania-Portogallo (ore 20.30)

29/6: Germania-Polonia (ore 17.30); Portogallo-Giappone (ore 20.30)

30/6: Germania-Giappone (ore 14); Polonia-Portogallo (ore 17)

*orari di gioco italiani

