Volleyball Nations League Maschile: l’Italia al lavoro in Russia

Volleyball Nations League Maschile: azzurri al lavoro in Russia

Ufa, Russia. Al termine di un lungo viaggio di trasferimento gli azzurri, partiti al mattino presto da Jiangmen in Cina, hanno raggiunto nella notte la cittadina russa di Ufa dove nel prossimo weekend saranno impegnati nella Pool 6 della Volleyball Nations League. La Nazionale tricolore ha chiuso la prima settimana di VNL al 5° posto della classifica generale con 6 punti all’attivo ottenuti grazie alle vittorie con Germania (3-1) e Cina (3-0). Da oggi i ragazzi allenati dal ct Gianlorenzo Blengini riprendono il lavoro in vista delle gare in programma da venerdì a domenica. Nel secondo round l’Italia scenderà in campo all’Ufa Aren, (8150 spettatori) dove incontrerà nell’ordine le Nazionali di USA, Portogallo e Russia.

I risultati delle partite del primo round

Pool 1 – Jiangmen, Cina

31/5: Iran-Italia 3-1 (25-20, 23-25, 23-25, 23-25); Cina-Germania 2-3 (21-25, 21-25, 25-19, 25-19, 11-15)

1/6: Italia-Germania 3-0 (25-21, 30-28, 25-23), Cina-Iran 0-3 (22-25, 18-25, 21-25)

2/6: Germania-Iran 0-3 (28-30, 27-29, 20-25), Cina-Italia 0-3 (21-25, 13-25, 24-26)

Pool 2 – Mendoza, Argentina

31/5: Canada-Bulgaria 1-3 (20-25, 24-26, 25-19, 17-25); Argentina Portogallo 3-0 (25-17, 25-21, 25-21)

1/6: Canda-Portogallo 3-0 (25-20, 25-23, 25-16); Argentina Bulgaria 3-0 (25-16, 25-21, 25-23)

2/6: Portogallo-Bulgaria 3-1 (25-21, 19-25, 28-26, 25-23); Argentina-Canada 1-3 (21-25, 27-29, 25-16, 24-26)

Pool 3 – Katowice, Polonia

31/5: USA-Brasile 0-3 (22-25, 22-25, 23-25); Polonia-Australia 3-1 (25-15, 24-26, 25-21, 25-14)

1/6: Brasile-Australia 3-2 (32-34, 25-16, 25-19, 27-29, 15-13); USA-Polonia 2-3 (25-17, 32-34, 28-26, 23-25, 9-15)

2/6: Australia-USA 1-3 (25-19, 25-27, 16-25, 16-25); Brasile-Polonia 3-1 (22-25, 25-15, 25-21, 25-17)

Pool 4 – Novi Sad, Serbia

31/5: Serbia-Giappone 1-3 (17-25, 12-25, 26-24, 17-25); Francia-Russia 3-1 (25-19, 25-22, 20-25, 25-23)

1/6: Giappone-Russia 1-3 (22-25, 25-23, 19-25, 23-25); Serbia-Francia 1-3 (12-25, 22-25, 25-20, 20-25)

2/6: Giappone-Francia 1-3 (22-25, 27-25, 19-25, 15-25); Russia-Serbia 3-2 (20-25, 26-24, 25-23, 22-25, 15-10)

La classifica al termine del primo round

1. Iran 3V 9 Pt; 2. Francia 3V 9 Pt; 3. Brasile 3V 8 Pt; 4. Argentina 2V 6Pt; 5. Italia 2V 6Pt; 6. Canada 2V 6 Pt; 7. Polonia 2V 5Pt; 8. Russia 2V 5Pt; 9. USA 1V 4Pt; 10. Giappone 1V 3 Pt; 11. Bulgaria 1V 3Pt; 12 Portogallo 1V 3 Pt; 13. Germania 1V 2Pt; 14. Serbia 0V 1 Pt; 15. Australia 0V 1Pt; 16. Cina 0V 1Pt.

Il calendario della seconda settimana (7-9 giugno)

Pool 5 – Ningbo, Cina

7/6: Francia-Polonia (ore 10); Cina-Bulgaria (ore 13.30)

8/6: Polonia-Bulgaria (ore 10); Cina-Francia (ore 13.30)

9/6: Bulgaria-Francia (ore 10); Cina-Polonia (ore 13.30)

Pool 6 – Ufa, Russia

7/6: Italia-USA (ore 13), Russia-Portogallo (ore 16)

8/6: Italia-Portogallo (ore 13), Russia-USA (ore 16)

9/6: Portogallo-USA (ore 13), Russia-Italia (ore 16)

Pool 7 – Tokyo, Giappone

7/6: Brasile-Iran (ore 8.40); Giappone-Argentina (ore 12.10)

8/6: Argentina-Iran (ore 8.10); Giappone-Brasile (ore 11.40)

9/6: Argentina-Brasile (ore 8.10); Giappone-Iran (ore 11.40)

Pool 8 – Ottawa, Canada

7/6: Germania-Serbia (ore 22.40); Canada-Australia (8/6 – ore 1.40)

8/6: Serbia-Australia (ore 22.10); Canada-Germania (9/6 – ore 1.10)

9/6: Australia-Germania (ore 19.10); Canada-Serbia (22.10)

*orari di gioco italiani

