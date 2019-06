Volleyball Nations League, ottimo esordio per l’Italia nel terzo round: stesa 3-1 l’Olanda ad Hong Kong

Le azzurre di Mazzanti hanno subito il gioco delle avversarie solo nel secondo set, prima di prendere il largo e chiude 3-1 la contesa

La nazionale italiana femminile ha esordito nel terzo round della Volleyball Nations League, ottenendo a Hong Kong un netto successo sull‘Olanda 3-1 (25-13, 22-25, 25-19, 25-16). Le ragazze di Mazzanti hanno dominato il primo set, per poi calare nel secondo nel quando sono state le olandesi a comandare il gioco. Al rientro in campo le azzurre si sono messe alle spalle le difficoltà e hanno imposto il proprio ritmo. Il quarto set ha confermato la superiorità della nazionale tricolore, capace di chiudere velocemente i conti.

Miglior marcatrice del match è stata Indre Sorokaite che ha realizzato 24 punti, con addirittura 7 aces. Bene anche Elena Pietrini e Miriam Syilla, autrici rispettivamente di 17 e 16 punti. A muro si sono fatte sentire Cristina Chirichella (4) e Sarah Fahr (3). Analizzando le statistiche generali, l’Italia ha sfruttato meglio sia la battuta (13 aces a 8) sia il muro (9 a 7), mentre ha commesso più errori rispetto alle avversarie (29 a 15). Grazie al successo Chirichella e compagne sono salite in classifica a quota sei vittorie e 18 punti, domani sempre alle ore 11.30 (diretta Eurosport 2) è in programma la sfida contro il Giappone.

CRONACA – Come formazione iniziale il tecnico italiano ha schierato Malinov in palleggio, opposto Sorokaite, schiacciatrici Sylla e Pietrini, centrali Chirichella e Fahr, libero De Gennaro. Nel primo set una scatenata Indre Sorokaite ha permesso alle compagne di allungare, mentre l’Olanda ha sofferto tremendamente il servizio azzurro (14-11). L’opposto italiano, insieme a Miriam Sylla, ha continuato a imperversare e le avversarie sono scivolate sempre più indietro, arrendendosi nettamente (25-13).

Nel secondo parziale le vice campionesse mondiali hanno tentato nuovamente la fuga, ma le olandesi hanno reagito (16-16). Prima il servizio e poi il muro della nazionale oranje ha creato non pochi problemi all’Italia (17-20). Per lunghi tratti le ragazze di Mazzanti sono state costrette a subire il gioco delle avversarie, poi nel finale hanno tentato una rimonta (21-22) che non ha avuto successo (22-25). Passato il momento di difficoltà, la terza frazione ha visto di nuovo Chirichella e compagne prendere il comando del gioco (10-7). L’attacco azzurro, ben orchestrato da Malinov, è tornato a far male alle olandesi che invece non hanno trovato le adeguate contromisure (21-16).

Le ragazze di Mazzanti hanno gestito con grande sicurezza il vantaggio guadagnato e si sono imposte agilmente (25-19). Il momento positivo delle azzurre è continuato nel quarto set, pronti via le vice campionesse mondiali sono scappate avanti (5-2). L’Olanda in un primo momento ha provato a ricucire le distanze, ma Pietrini e compagne si sono mantenute saldamente in testa (15-10). Le fasi finali del match non hanno riservato sorprese e così le ragazze di Mazzanti hanno conquistato il sesto successo del proprio torneo (25-16).



PRECEDENTI – I precedenti tra Italia e Giappone sono in totale 82, con bilancio di 45 vittorie e 37 sconfitte per le azzurre.

INDRE SOROKAITE: “Sono molto contenta per la vittoria e per la mia prestazione, non mi era mai capitato di fare 7 aces in una partita. Oggi in battuta è andata molto bene, ma si può fare sempre meglio. Nonostante il successo, anche la partita contro l’Olanda ha dimostrato come in questo torneo non si può mai abbassare la guardia. Nel secondo set abbiamo sbagliato un po’ troppo, però siamo state brave a riprenderci e riportare la gara sui giusti binari. Quando scendo in campo cerco sempre di dare un esempio positivo e trasmettere alle compagne la mia grinta e aggressività, oggi ha funzionato e spero di continuare così. Domani contro il Giappone sarà molto dura, è una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque. La loro pallavolo è fatta di un gioco veloce, tanta difesa, una battuta molto insidiosa e un’ottima organizzazione di gioco”.

ELENA PIETRINI: “Ce l’abbiamo messa tutta per ottenere questa vittoria, anche se nel secondo set abbiamo fatto un po’ fatica. L’attenzione è un po’ calata, però ci siamo riprese prontamente e i set successivi sono andati bene. Tutte le partite sono complicate, ma se noi restiamo concentrate possiamo giocarcela contro chiunque. Sono felice che il mister mi stia dando spazio, io ogni volta che scendo in campo cerco di ripagare la sua fiducia dando una mano alla squadra.

Domani ci aspetta un avversario tosto come il Giappone, sarà fondamentale avere il giusto atteggiamento sin dall’inizio”.



Tabellino: ITALIA – OLANDA 3-1 (25-13, 22-25, 25-19, 25-16)

ITALIA: Malinov 5, Fahr 5, Sylla 16, Sorokaite 24, Chirichella 14, Pietrini 17. Libero: De Gennaro. Bosetti, Villani. N.e: Alberti, Orro, Danesi, Egonu e Parrocchiale. All. Mazzanti

OLANDA: Luttikhuis 13, Jasper 6, Baijens 5, Polder 5, Timmerman 2, Bongaerts 1. Libero: Knip. Meijers 6, Van Aalen 2, Lohuis 4, Jasper, Siebring. N.e: Korevaar. All. Beltrami

Durata set: 19′, 28′, 27’, 23’.

Arbitri: Pashkevich (Rus) e Shahmiri (Iran).

Italia: 9 a, 18 bs, 9 m, 29 et.

Olanda: 7 a, 8 bs, 7 m, 15 et.

