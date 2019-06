Vecino bacchetta l’Inter: “obiettivo Champions centrato, ma troppa fatica!”

Direttamente dal ritiro dell’Uruguay, Matias Vecino si gode l’accesso alla Champions League dell’Inter ma bacchetta il gruppo: nerazzurri troppo forti per fare così tanta fatica

L’anno scorso un suo gol era stato decisivo per portare l’Inter in Europa, quest’anno ha colpito il palo che ha generato poi il gol di Nainggolan e la conseguente vittoria sull’Empoli: Matias Vecino è l’uomo Champions dell’Inter. Intervistato dal ritiro dell’Uruguay il centrocampista nerazzurro si è detto felice per l’obiettivo centrato, ma ha mosso una critica verso se stesso e i compagni per la troppa fatica con la quale si è arrivati in Europa: “l’obiettivo dell’Inter era la qualificazione alla prossima Champions League, anche se abbiamo sofferto un po’ troppo. Avevamo una rosa per poter arrivare anche ad una posizione migliore in classifica, ma non siamo stati costanti. L’anno prossimo vogliamo fare ancora meglio. La serie A sta crescendo, sono arrivati personaggi che aumentano la visibilità del campionato. L’obiettivo di tutte le squadre quello di ridurre il gap della Juve per avere un campionato più avvincente”.

