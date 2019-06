Vacanza bollente a Saint-Tropez: una sexy Diletta Leotta mostra un fisico mozzafiato [GALLERY]

Fisico scolpito e sensualità da vendere: Diletta Leotta e la vacanza bollente a Saint-Tropez

Diletta Leotta è rientrata in Italia da una rilassante e bollente vacanza a Saint-Tropez. La bella giornalista siciliana è stata in vacanza col fidanzato e qualche caro amico e non sono mancati i video e le foto sexy che la ritraevano in tutta la sua bellezza. Scatti mozzafiato in costume da bagno, in spiaggia, al mare o in piscina: bellezza infinita e fisico scolpito per Diletta Leotta, che spesso pubblica sui suoi social i video dei suoi duri allenamenti.

Dopo una piccola vacanza al mare è arrivato però il momento di tornare a lavorare: oggi Diletta Leotta era già in Radio per il suo appuntamento fisso.

