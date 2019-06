Tour Trail della Valle d’Aosta, il 6 luglio in programma il Licony: già in fermento Morgex e La Salle

Morgex e La Salle da mesi lavorano in sintonia e armonia per regalare agli appassionati di questa disciplina sportiva una giornata di festa

Il mese di giugno è stato dedicato alle prove di sola salita che ora si prendono una breve pausa e lasciano spazio alle gare sulla distanza che uniscono ascese e discese, tratti più e meno pianeggianti e di attraversamento.

Il 6 luglio il Tour Trail della Valle d’Aosta farà tappa in Alta Valle per il Licony, una delle gare ormai storiche, una delle prime a essere nate. Morgex e La Salle da mesi lavorano in sintonia e armonia per regalare agli appassionati di questa disciplina sportiva una giornata di festa.

I percorsi della 25 chilometri (1650 metri D+) e della 70 chilometri (5.000 metri D+), disegnati sempre con grande fantasia, sono stati confermati giovedì sera dopo l’ultima ispezione delle guide alpine. Nel secondo tratto della 70 chilometri, in modo particolare nella zona del Lago di Pietra Rossa, c’è ancora parecchia neve. Lo staff del Licony Trail ha così deciso di introdurre tra il materiale obbligatorio anche i ramponcini.

Confermata la prova a staffetta, una formula introdotta nel 2018 che è stata apprezzata dai concorrenti. La gara di 70 chilometri verrà divisa in due: 35 chilometri per il primo frazionista, altri 35 per il secondo trailer della squadra. Il cambio avverrà nella piazza centrale di Morgex, sede anche di tutte le partenze e degli arrivi che andranno avanti per tutto il giorno. Il Licony Trail rientra tra le gare che assegnano punti per l’Ultra Trail du Mont Blanc. La nuova scala punteggi attribuisce alla gara valdostana 4 punti.

Le iscrizioni sono aperte su Wedosport: 35 euro per il trail di 25 chilometri, 70 euro invece per la gara lunga. La quota per la staffetta è di 100 euro a coppia. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 4 luglio alle ore 12. Gli atleti iscritti alla gara lunga potranno inoltre usufruire della palestra comunale per dormire: iscrizione sul sito Wedosport al costo di 5 euro.

Gli organizzatori in questi giorni stanno definendo gli ultimi dettagli e preparando la grande festa. Al Licony Trail, le tradizioni si rispettano.

Valuta questo articolo