Tour de France – La UAE Team Emirates ha ufficializzato il roster, c’è anche Fabio Aru: “non avrò l’assillo della generale, ma…”

L’UAE Team Emirates ha svelato oggi il roster che prenderà parte al Tour de France: 8 corridori da sei nazioni differenti per far bene alla grande corsa a tappe francese.

Manca sempre meno all’edizione 2019 del Tour de France : i ciclisti si stanno preparando a dare spettacolo per le strade francesi e nonostante l’assenza di Froome e Dumoulin si prospetta uno spettacolo unico alla Grande Boucle, al via il 6 luglio.

Questi i ciclisti che parteciperanno al Tour con la casacca dell’UAE: Fabio Aru (Ita), Sven Erik Bystrøm (Nor), Rui Alberto Faria Da Costa (Por), Sergio Henao (Col), Alexander Kristoff (Nor), Vegard Stake Laengen (Nor), Daniel Martin (Irl), Jasper Philipsen (Bel)

Ci sarà dunque anche Fabio Aru: “dopo mesi di assenza dalle corse, ho avuto modo di riassaporare il gusto della gara, di mettere fatica nelle gambe e di testare la mia condizione. I riscontri sul mio recupero sono stati incoraggianti, ho avvertito buone sensazioni che hanno portato alla mia convocazione per il Tour de France. Ho affrontato queste ultime prove con serenità, la stessa serenità con la quale mi appresto a misurarmi con l’appuntamento del Tour de France: non sarò in Francia con l’assillo della classifica generale, la Grande Boucle potrà essere per me un punto per aprire un nuovo capitolo della mia stagione. Mi aspetto che le mie prestazioni migliorino tappa dopo tappa, lotterò per arrivare a essere competitivo così da poter essere un elemento di valore per gli obiettivi della squadra e per coltivare il sogno di un successo di tappa”, queste le parole del sardo, pronto a tornare in una grande corsa dopo l’operazione.