Tour de France – Froome grande assente, ma Thomas difenderà il titolo: due capitani per il Team Ineos, il roster

Il Team Ineos ha ufficializzato il roster per il Tour de France 2019: Thomas e Bernal capitani

Inizia il 6 luglio l’edizione 2019 del Tour de France e gli appassionati del ciclismo non vedono l’ora di seguire le imprese dei corridori, che si sfideranno per tre settimane nelle strade francesi. Grande assente Chris Froome, messo fuori gioco da un terribile infortunio, ma il team Ineos non ha intenzione di mollare e lotterà per difendere il titolo vinto da Thomas lo scorso anno.

Sarà proprio lui il capitano, insieme a Bernal, del Team Ineos: i due ciclisti saranno affiancati da Moscon, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Wout Poels, Luke Rowe e Dylan Van Baarle.

“Vincere il Tour de France l’anno scorso è stato il momento topico della mia carriera e le gare con il numero uno sulla schiena sono sempre speciali. Dopo la caduta al Tour della Svizzera mi sono allenato bene: ora mi sento pronto. Non vedo l’ora di indossare la maglia Ineos per la prima volta al Tour, che e’ la gara più importante della stagione“, queste le parole di Geraint Thomas a poco più di una settimana dalla prima tappa.

Valuta questo articolo