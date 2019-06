Tour de France – Ufficializzato il roster della Trek Segafredo: Felline e Ciccone per Porte

Felline e Ciccone al Tour de France: ufficializzato il roster della Trek Segafredo per l’edizione 2019 della Grande Boucle

Il conto alla rovescia sta per terminare, tra poco più di una settimana partirà l’edizione 2019 del Tour de France. Saranno grandi assenti Tom Dumoulin e Chris Froome, messi ko da due brutti infortuni, ma non mancherà di certo lo spettacolo. Tanti gli italiani in gara, oltre Nibali, Aru e Viviani, ci saranno anche Fabio Felline e Giulio Ciccone: la Trek Segafredo ha infatti ufficializzato oggi il suo roster per la Grande Boucle. I due italiani faranno parte di un bel team composto, oltre da loro, dal capitano Richie Porte, Mollema, De Kort, Skujins, Bernard e Stuyven.

