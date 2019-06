Tour de France – Roglic rinuncia! Presente invece il ciclocrossista Van Aert

Primoz Roglic annuncia il suo forfait dal Tour de France: ci sarà invece il ciclocrossista Wout Van Aert pronto a misurarsi nella prestigiosa corsa francese

Il Tour de France perde uno dei suoi grandi protagonisti. Primoz Roglic, terzo classificato al Giro d’Italia appena concluso, ha deciso di annunciare il proprio forfait dalla corsa francese. Lo sloveno, dopo aver vinto 2 tappe e indossato la maglia rosa, ha deciso di prendersi una pausa e rinunciare al dispendioso impegno della Grande Boucle. La Jumbo-Visma punterà dunque su Steven Kruijswijk per la classifica generale e Dylan Groenewegen per le volate. In compenso sarà presente Wout Van Aert, ciclocrossista capace di vincere 2 coppe del mondo e tre mondiali, pronto adesso a misurarsi con la famosa corsa che prenderà il via il 6 luglio a Bruxelles e terminerà a Parigi il 28 luglio.

