Tour de France, Fabio Aru conta i giorni: “è già un successo esserci, ecco quale sarà il mio obiettivo”

Il corridore dell’UAE Team Emirates è già proiettato al Tour de France, dove non avrà alcun assillo di classifica

Sembrava impensabile solo qualche settimana fa, invece Fabio Aru è riuscito a strappare un posto per il Tour de France. Il corridore sardo sarà uno dei componenti dell’UAE Team Emirates, insieme a Kristoff, Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Rui Costa, Sergio Henao, Philipsen e l’irlandese Daniel Martin.

L’obiettivo è quello di ben figurare, a sottolinearlo è lo stesso Aru ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “sono felice di essere al Tour, considero già un successo essere al via. Dopo l’intervento all’arteria iliaca del 31 marzo scorso, sarebbe stato bellissimo anche il solo pensare al Tour, ma in quel momento non si potevano fare pronostici di nessun tipo. Per fortuna è andato tutto bene, e le risposte che ho avuto in gara al Gp Lugano prima, e al Giro di Svizzera poi, sono state incoraggianti. Non avrò l’assillo di curare la classifica generale. In squadra abbiamo un corridore consistente come Daniel Martin che negli ultimi tre anni è sempre arrivato nei primi dieci. Gli starò vicino, cercando di aiutarlo sperando di essere all’altezza. Voglio affrontare questo Tour con la stessa serenità che ho avuto in gara in questo mese di giugno. Senza pressioni, senza stress di nessun tipo. Davvero, non so come potrà andare. È una corsa a cui bisogna portare un rispetto enorme. Sono state fatte tutte le valutazioni del caso in pieno accordo con lo staff medico e tecnico della squadra, è stato deciso di comune accordo per il sì al Tour, naturalmente calibrando bene gli obiettivi“.

