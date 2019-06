Tour de France – Ci sarà anche Viviani, la gioia di Elia: “torno dopo 5 anni, ma prima c’è la maglia da campione italiano da difendere”

Elia Viviani non nasconde il suo entusiasmo per il suo grande ritorno al Tour de France: il commento dell’azzurro della Decenuninck Quick Step

Mancano 10 giorni all’edizione 2019 del Tour de France: i ciclisti si preparano alla grande corsa a tappe francese, che regalerà spettacolo, seppur non vedrà in bici Froome e Dumoulin. Ci sarà invece Elia Viviani: la Deceuninck Quick Step ha ufficializzato oggi il roster per la Grande Boucle, puntando sul ciclista italiano per le vittorie di tappa.

“Finalmente posso ufficializzare che sarò al via del prossimo Tour de France, a cinque anni dall’ultima partecipazione! Sono entusiasta di questa opportunità e non vedo l’ora di dare tutto me stesso a partire dalla prima tappa. Prima però c’è una maglia di campione italiano da onorare questa Domenica e magari provare a difendere…“, queste le parole di gioia di Viviani sui social.

