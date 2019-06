Tour de France – Un altro assente illustre, la Deceuninck Quick-Step lascia a casa Gilbert: ufficializzato il roster per la Grande Boucle

Il Tour de France avrà un altro assente illustre: dopo Froome e Dumoulin, anche Gilbert salterà la Grande Boucle. Escluso dal team: ecco il roster della Deceuninck Quick-Step

Il conto alla rovescia sta per terminare: l’edizione 2019 del Tour de France si avvicina sempre più e dal 6 al 28 luglio i ciclisti regaleranno spettacolo per le strade francese. Grandi assenti Froome e Dumoulin, messi ko da due infortuni, ma anche Roglic e Gaviria salteranno l’appuntamento francese.

Ci sarà anche un altro assente illustre al Tour de France 2019: sembra infatti che Philippe Gilbert sia stato escluso dal team. La Deceuninck Quick-Step ha stilato la lista degli otto ciclisti che parteciperanno alla Grande Boucle: Alaphilippe, uomo di classifica, Viviani, specialista degli sprint, Morkov, Asgreen, Devenyns, Lampaert, Richeze e Mas.

“Con un roster forte come il nostro e’ stato difficile scegliere i nomi degli otto ciclisti in gara nella corsa gialla ed e’ un peccato dover escludere atleti come Philippe Gilbert. Riteniamo, pero’, che questa sia una squadra davvero equilibrata“, ha affermato Tom Steels, che guiderà il team belga al Tour de France.

