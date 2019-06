Tottenham, Eriksen si mette sul mercato: “voglio provare qualcosa di nuovo. Il Real? Sarebbe un passo in avanti”

Il giocatore danese ha ammesso di voler provare qualcosa di nuovo in carriera, dicendo praticamente addio al Tottenham

L’avventura di Eriksen con la maglia del Tottenham potrebbe essersi chiusa a Madrid, al termine della finale di Champions League persa contro il Liverpool.

Il giocatore danese, infatti, ha reso noto di voler iniziare un nuovo capitolo della propria carriera, sottolineando di avere il desiderio di compiere un ulteriore gradino in carriera. Interrogato dal quotidiano danese ‘Ekstrabladet’, Eriksen ha detto: “mi sento come se fossi in un momento della mia carriera in cui potrei voler provare qualcosa di nuovo. Ho il più profondo rispetto per il Tottenham, ma vorrei qualcosa di nuovo. Se lo faccio è per fare un passo avanti, non ci sono molte squadre migliori del Tottenham. Il Real Madrid? Sarebbe un passo avanti, ma bisogna che chiamino il Tottenham e dicano che mi vogliono. E, per quanto ne so, non lo hanno ancora fatto“.

