Tennis – Svitolina-Monfils in crisi? Voci smentite: riaperto il profilo Instagram in comune [GALLERY]

Nessuna crisi tra Elina Svitolina e Gael Monfils: riaperto il profilo Instagram in comune

Elina Svitolina e Gael Monfils si sono lasciati? Nelle ultime ore tra gli appassionati di tennis non si parlava d’altro che di questo clamoroso scoop. Nei giorni scorsi i due tennisti avevano chiuso il profilo Instagram in comune, dal nome G.E:M.S, formato dalle iniziali dei loro nomi, mandando tutti i loro fan in allarme.

Allarme che però è immediatamente rientrato: oggi infatti i due tennisti hanno ripristinato il profilo in comune, pubblicando un simpatico video in cui Monfils urla: “avete visto? Siamo tornati, Gems è tornato”. Non c’è dunque da preoccuparsi: la love story tra Monfils e Svitolina prosegue a gonfie vele.

