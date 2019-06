Tennis, Murray torna in campo! Lo scozzese pronto per il doppio del Queen’s

Andy Murray pronto a tornare in campo dopo il lungo infortunio: il tennista scozzese giocherà in doppio al Queen’s finalmente senza provare dolore

L’attesa è quasi finita: Andy Murray è pronto a tornare al tennis giocato. Dopo una lunga riabilitazione durata diversi mesi, necessaria per riprendersi dall’intervento all’anca che ha rischiato di far terminare in anticipo la sua carriera, il tennista scozzese ha annunciato di essere pronto a tornare a giocare in doppio al Queen’s: “sono davvero su di giri nell’annunciare il mio ritorno al tennis giocato per la prima volta dopo la mia operazione. Il Queen’s è sempre stato un posto speciale per me ed è il posto perfetto per il ritorno. È dove ho vinto il mio primo match ATP, il mio primo titolo in Gran Bretagna e sull’erba, ed è stato il torneo nel quale ho avuto più successi. Non sono ancora pronto per giocare in singolare, ma non provo dolore da qualche mese adesso. Ho fatto grandi progressi sul campo di allenamento e questo è il prossimo step per provare a tornare nel tour”.

