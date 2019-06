Tennis – Fognini in top 10, l’elogio di Barazzutti: “lo ha strameritato! Ha la consapevolezza di essere un top player”

Fabio Fognini entra nella top 10 ATP 41 anni dopo Barazzutti: il ct della Nazionale di Coppa Davis si complimenta con il campione ligure per lo straordinario traguardo raggiunto

“Giusto così. Fabio strameritava di centrare questo traguardo. E ora non deve fermarsi qui perché può e deve fare ancora meglio“. Sono le parole del capitano di Coppa Davis, Corrado Barazzutti, su Fabio Fognini entrato oggi nelal top 10 del ranking Atp. Barazzutti è anche stato l’ultimo tennista italiano capace di entrare nella top ten nell’era open prima del ligure: correva il 1978 e salì fino alla settima posizione mondiale. Sono passati 41 anni. “Cosa è cambiato? Dopo la vittoria a Montecarlo ha preso consapevolezza di essere un giocatore che può ottenere grandi risultati, non solo qualche exploit -sottolinea Barazzutti- ed è sempre più convinto della propria forza, delle sue qualità. Non che prima non lo sapesse, ma un Masters 1000 non lo aveva mai vinto in passato. E’ più forte caratterialmente, ora sa di poter vincere un grande torneo perché la qualità del suo tennis non si discute“.

“Nei momenti in cui non tutto gira bene -aggiunge il capitano di Coppa Davis- Fabio è capace di vedere la parte positiva e non quella negativa come magari gli capitava in passato quando perdeva lucidità. Questo è un aspetto fondamentale perché ha la serenità di superare i momenti non buoni che durante una partita possono capitare. Ha finalmente la continuità necessaria per emergere, per raggiungere risultati importanti. Dopo Montecarlo ha acquisito una dimensione positiva si sé stesso. Quando gioca come sa, non è secondo a nessuno, è tra i più forti del mondo. E questo non lo dico io, ma i suoi avversari“. (Spr/AdnKronos)

Valuta questo articolo