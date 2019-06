Tennis, dal 2020 la Fed Cup avrà lo stesso format della Coppa Davis: ecco le novità

A partire dall’edizione 2020, cambierà il format della Fed Cup: il torneo per nazionali femminili seguirà la trasformazione della Coppa Davis

In una conferenza stampa tenuta negli ultimi giorni, l’ITF ha comunicato un’importante notizia riguardante la Federation Cup. Il torneo per nazionali femminili cambierà format a partire dal prossimo anno. Dal 2020 infatti, la Fed Cup verrà rivoluzionata sulla base dei cambiamenti che sono stati apportati nel nuovo regolamento della Coppa Davis. Anche in campo femminile dunque ci sarà un minimo di 16 nazioni partecipanti alla fase finale e una parte che dovrà passare dalle qualificazioni. La fase finale si giocherà, come nel maschile, nella sede unica di Madrid.

