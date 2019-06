Temptation Island – Chi è Federica Lepanto? Dalla vittoria al GF al ‘corteggiamento’ al fidanzato Massimo [GALLERY]

Federica Lepanto, la 26enne tentatrice sempre più vicina a Massimo, fidanzato di Ilaria

E’ iniziata la settima edizione di Temptation Island: le sei coppie partecipanti si sono divise nei due villaggi nei quali vivranno 21 giorni a stretto contatto con 13 tentatori e tentatrici. A mettersi subito in mostra per il suo atteggiamento discutibile è stato Massimo, fidanzato di Ilaria. Il ragazzo si è subito avvicinato alla tentatrice Federica, facendo dunque nascere dei fortissimi dubbi nella sua fidanzata.

Ma chi è la sexy e formosa Federica Lepanto? In tantissimi l’avranno riconosciuta, si tratta di una vecchia conoscenza della tv. Federica è infatti la vincitrice della 14ª edizione del Grande Fratello. Nata a Salerno il 6 febbraio 1993 e dopo il diploma ha deciso di partire alla volta di Roma dovev si è avvicinata al mondo della moda per iniziare a guadagnare. Ha fatto la ragazza immagine e si è anche dedicata agli studi: si è infatti laureata in infermieristica a Bologna.

Sexy e dal carattere forte, Federica adesso ha una sua linea di bikini e ha deciso di rimettersi in gioco a Temptation Island. Nonostante qualche breve storia non ha ancora trovato l’amore della sua vita e, nell’isola delle tentazioni, sembra essersi particolarmente legata a Massimo. Solo una ‘finzione’ per far cadere in tentazione il fidanzato di Ilaria, o un reale interessamento?

