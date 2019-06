Tahir Nasiru Maigini, la forza di non arrendersi! Dal sogno Roma all’ischemia: oggi riparte dalla Serie D nel mito di Koulibaly

La storia di Tahir Nasiru Maigini, il difensore che ricorda Koulibaly e aveva la Roma nel suo destino, prima che un’ischemia lo fermasse. Adesso riparte dalla Serie D con la stessa passione

La vita dà, la vita toglie. È una lezione che si impara crescendo, driblando gli ostacoli di tutti i giorni come ci si trovasse su un campo da calcio. Tahir Nasiru Maigini dribling ne fa pochi, preferisce fermarli. È un difensore classe ’97, alto e possente, capace di incutere timore negli avversari grazie al suo fisico e allo stesso tempo di rassicurare i compagni: con le dovute proporzioni, il ragazzo della scuderia del manager Alessio Sundas, ricorda il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

Probabilmente il suo nome vi sarà sconosciuto, la causa è una tragica fatalità. Scoperto nell’Accademia Abuja in Nigeria, Maigini ha giocato nelle giovanili del Rjeka prima di trasferirsi in Italia allo Spezia. Nelle giovanili della formazione ligure il ragazzo si è messo in luce fino a stuzzicare l’interesse della Roma: il trasferimento, anche grazie al lavoro dell’agenzia Sport Man, sembra ormai cosa fatta, ma le fatalità della vita alle quali abbiamo fatto riferimento ad inizio articolo si sono messe di mezzo.

La carriera di Tahir Nasiru Maigini è costretta ad un brusco stop appena prima di prendere il volo: un’ischemia lo porta ad un passo dall’addio al calcio. Il ragazzo riesce a superarla, ma la malattia lascia spazio alla paura di possibili ricadute e condizionamenti che allontanano le proposte importanti dei mesi precedenti. La vita dà, la vita toglie. Tahir però ha deciso di provare a riprendersi ciò a cui era destinato. Il calciatore nigeriano ha deciso di ripartire dalla Serie D, fra le file della Lavagnese, club che ha deciso di dargli una chance. Non sarà l’Olimpico di Roma, ma è un inizio, un nuovo inizio: la passione di Tahir Nasiru Maigini non ha mai smesso di battere.

Valuta questo articolo