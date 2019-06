Spunta un vibratore nelle Storie Instagram di Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez svela: “usiamo i sex toys” [VIDEO]

Cecilia Rodrigue e Ignazio Moser non si nascondono: la verità sul vibratore apparso in una storia Instagram del fidanzato dell’argentina

E’ passata più di una settimana ormai dal video pubblicato nelle storie Instagram da Ignazio Moser, durante una vacanza a Capri con la sua fidanzata Cecilia Rodriguez, nel quale i più attenti non si sono fatti scappare un dettaglio davvero curioso: un vibratore appoggiato sul tavolino della camera della coppia.

In un’intervista a Chi Cecilia e Ignazio si sono raccontati a fondo, ammettendo di usare nella quotidianità i sex toys: “io e il mio compagno usiamo i sex toys, come il vibratore, per aumentare il desiderio. Diciamo che siamo alimentatori di allegria. Quante coppie usano i vibratori ma non lo dicono per pudore? Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia, il desiderio e la “goduria”, ha affermato la Rodriguez.

“Quando a Capri ho fatto la storia su Instagram, nemmeno mi ero accorto di averlo ripreso. Se avessi avuto dubbi o paure del giudizio delle persone, avrei cancellato tutto. Invece non trovo nulla di anormale. Noi ci amiamo e ci divertiamo e se è un problema ci dispiace per gli altri. Anche se… sono sicuro che se dovessimo aprire i cassetti di tante coppie vip, troveremmo molte sorprese, altro che vibratore!”, ha aggiunto Ignazio.

