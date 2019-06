Speedy Leclerc, Hamilton bruciato e pole position in Austria: problemi per Vettel prima del Q3

Il monegasco centra la sua seconda pole in carriera, precedendo Lewis Hamilton e Max Verstappen. Niente Q3 per Vettel, fermato ai box da un problema tecnico

La Ferrari rialza la cresta in Austria, centrando la pole position con Charles Leclerc che brucia le Mercedes e si regala il primo posto sulla griglia di partenza del tracciato di Spielberg.

Prestazione perfetta del monegasco, che ferma il crono sull’1:03.003 e precede di oltre due decimi la Mercedes di Lewis Hamilton, che sarà investigato per l’impeding a Raikkonen nel corso della Q1. Il britannico comunque riesce a strappare il secondo posto, dopo aver cominciato al quarto l’ultimo giro lanciato, migliorandosi di quasi sei decimi. Max Verstappen si prende la terza posizione davanti a Valtteri Bottas, in ombra in queste qualifiche austriache. Quinta la Haas di Magnussen che verrà però arretrato di cinque posizione per la sostituzione del cambio, dietro di lui Norris e le due Alfa di Raikkonen e Giovinazzi. Chiude la top ten Sebastian Vettel, nemmeno sceso in pista per un problema alla sua Ferrari palesatosi poco prima del Q3. Una disdetta per il Cavallino, che avrebbe potuto tranquillamente monopolizzare l’intera prima fila.

