ATP Antalya – Sonego ai quarti di finale servono 2 ore per battere Gunneswaran

Lorenzo Sonego trionfa nel secondo turno dell’ATP di Antalya. Il tennista italiano batte in 3 set l’indiano Pranjnesh Gunneswaran

Servono 2 ore e 4 minuti a Lorenzo Sonego per staccare il pass valevole per i quarti di finale dell’ATP di Antalya. Il tennista italiano, numero 75 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 3 set sull’indiano Prajnesh Gunneswaran, numero 94 del mondo. Dopo aver perso 3-7 al tie-break il primo set, Sonego ha conquistato i due periodi di gioco successivi con il punteggio di 6-0 / 7-5.

