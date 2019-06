Lo snorkeling con Wanda Nara diventa hot, i fan non si fanno sfuggire nulla: “ti si vede un poco il capezzolo” [FOTO]

Snorkeling hot con Wanda Nara: il Polinesia il capezzolo fuoriesce dal bikini e i follower non si lasciano scappare nulla

La vacanza in Polinesia di Wanda Nara con suo marito Mauro Icardi si fa sempre più bollente: la moglie-agente dell’attaccante argentino infiamma il web con foto e video sui social. Giornata di snorkeling per Wanda, che ha pubblicato una foto sott’acqua e un’altra invece in spiaggia, che ha scatenato tutti i suoi follower sui social.

Maschera in testa e bikini striminzito per la showgirl argentina, che forse non si è accorta della piccola fuoriuscita del capezzolo dal costume. I fan, però, non si fanno sfuggire nulla e nei commenti non hanno esitato a far notare questo dettaglio a Wanda Nara, sempre più sexy e hot.

