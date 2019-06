Sneijder, ma che combini: l’olandese si ubriaca, sale sul tetto di un’auto e prende a calci il parabrezza [VIDEO]

Disavventura per Wesley Sneijder in Olanda, l’ex giocatore dell’Inter è stato infatti fermato dalla polizia per essere salito su un’auto e averne preso a calci il parabrezza sotto l’effetto di alcool. Il tutto è stato documentato da un video pubblicato sui social, che riprende l’attuale centrocampista dell’Al Gharafa visibilmente alticcio e sdraiato sul tettuccio di una macchina in sosta.

Maglietta bianca e bermuda neri per Sneijder che, all’arrivo di una coppia probabilmente proprietaria del mezzo, chiede alla donna un bacio per scendere dalla vettura. Un comportamento che ha spinto la polizia ad intervenire e fermare l’olandese che, una volta ripresosi, ha accettato di pagare i 6.000 euro di danni, garantendosi la possibilità di andare via.

Wesley Sneijder has reportedly been arrested for being drunk and jumping on top of a car 😳

Unconfirmed reports say that he was heard shouting ‘Ohhh f**king football friend’ 😂👍#Sneijder #Inbetweeners pic.twitter.com/pxKr8LiHAC

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) 29 giugno 2019