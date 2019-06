Serie A Basket – Olimpia Milano, pronto il rinnovo per Vladimir Micov

Vladimir Micov pronto al rinnovo con l’Olimpia Milano: l’ala serba dovrebbe firmare un biennale che lo legherà alla società meneghina fino al 2021

Dopo il disastroso finale di stagione, concluso con l’eliminanzione al secondo turno dei Playoff contro la sorpresa Sassari, in casa Olimpia Milano è tempo di fare i conti con il mercato. In una società vincente, dopo un fallimento del genere, spesso sono tante le teste che rischiano di saltare. Non è il caso però di Vladimir Micov, ala serba che da due stagioni veste la casacca dell’AX Armani Exchange Milano. Il nativo di Belgrado, che ai Playoff ha fatto registrare 12.4 punti, 3 rimbalzi e 2.0 assist di media a partita, firmerà secondo ‘Sportando’ un biennale che lo legherà alla società fino al 2021.

