Save The Duck scende in campo per difendere gli animali marini: presentata la Sea Shepherd Collection [GALLERY]

Save The Duck presenta Sea Shepherd Collection: la linea nata per supportare le attività in difesa degli animali marini

SAVE THE DUCK, il primo brand internazionale animal friendly, presenta la collezione che celebra la collaborazione con Sea Shepherd, la più attiva e agguerrita Organizzazione per la tutela degli Oceani e della fauna marina, fondata nel 1977 dal Capitano Paul Watson. La flotta di Sea Shepherd è composta da tredici navi con a bordo equipaggi di volontari provenienti da tutto il mondo, disposti a rischiare la vita per la causa. Sea Shepherd non protesta ma agisce utilizzando tattiche di azione diretta, per investigare, documentare e impedire attività illegali ai danni degli Oceani. Si ricordano, tra i tanti in 40 anni di storia, gli interventi in Canada contro il massacro delle foche, alle Isole Faroe contro la mattanza dei delfini e nel Mediterraneo contro la pesca illegale. La campagna storica di Sea Shepherd è quella condotta in Oceano Antartico, dove per più di 10 anni l’Organizzazione ha combattuto contro la caccia commerciale alle balene. Questa collaborazione permetterà di supportare le sue attività in difesa degli animali marini. Save the Duck dedica una capsule a Sea Shepherd composta da straordinari Parka antipioggia black e navy per l’Uomo e white per la Donna, smanicati, felpe e T-Shirt, a cui infonde un forte valore simbolico il logo della flotta di Sea Shepherd e i claim condivisi dalle parti: Defend – Conserve – Protect e We Respect Animals.

Valuta questo articolo